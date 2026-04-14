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Rencontre innovation : data / IA, À définir,

Rencontre innovation : data / IA, À définir,

Rencontre innovation : data / IA, À définir, mardi 12 mai 2026.

Lieu : À définir

Adresse : france

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Rencontre innovation : data / IA Mardi 12 mai, 15h00 À définir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T15:00:00+02:00 – 2026-05-12T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-12T15:00:00+02:00 – 2026-05-12T22:00:00+02:00

Le 12 mai aura lieu LA rencontre entre décideurs, un temps d’échange privilégié favorisant les partages entre pairs, les retours d’expérience concrets et la découverte d’un site industriel, afin d’enrichir les pratiques et de renforcer les synergies professionnelles.

Plus d’informations prochainement !

À définir france
Le rendez-vous des décideurs au cœur de l’industrie.