Rencontre innovation : data / IA, À définir,

Rencontre innovation : data / IA Mardi 12 mai, 15h00 À définir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T15:00:00+02:00 – 2026-05-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T15:00:00+02:00 – 2026-05-12T22:00:00+02:00

Le 12 mai aura lieu LA rencontre entre décideurs, un temps d’échange privilégié favorisant les partages entre pairs, les retours d’expérience concrets et la découverte d’un site industriel, afin d’enrichir les pratiques et de renforcer les synergies professionnelles.

Plus d’informations prochainement !

À définir france

Le rendez-vous des décideurs au cœur de l’industrie.