Rencontre Inspirante : Faire face aux violences de genre Maison de la Conversation Paris mardi 9 décembre 2025.
Échange, réflexion et inspiration autour de l’engagement masculin dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Rejoignez-nous pour un temps de discussion et de partage autour de la question : comment, en tant qu’homme, être un allié de la cause féministe ?
Un espace pour comprendre, questionner et agir face aux violences de genre, et réfléchir à une société plus égalitaire. Nous aborderons notamment :
- Le rôle des hommes dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles
- Les défis de l’engagement masculin et ses fragilités
- Les discours masculinistes et réactionnaires, et comment les déconstruire
✨ Objectif : renforcer l’alliance féministe et encourager un engagement actif et réfléchi ✨
Date
Mardi 9 décembre 2025
Horaires
18h30 à 22h
Tarif
Gratuit
Animation
Animé par HippoH Mag
Intervenant.e.s
Queensy (Modératrice) — Danseuse, chorégraphe, D.A, réal, M.D et host.
Adrien Brossard — Psychologue étudiant la violence masculine et ses causes
Consentis — Association de sensibilisation au consentement dans les milieux festifs
Odile Lacides — Danseuse féministe engagée
Fabrice Pika Taraud — Danseur engagé dans la sensibilisation aux masculinités
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Le mardi 09 décembre 2025
de 18h30 à 22h00
gratuit
https://www.eventbrite.fr/e/rencontre-inspirante-faire-face-aux-violences-de-genre-tickets-1974870704439?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org