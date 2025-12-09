Rencontre Inspirante : Faire face aux violences de genre Maison de la Conversation Paris

Échange, réflexion et inspiration autour de l’engagement masculin dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Rejoignez-nous pour un temps de discussion et de partage autour de la question : comment, en tant qu’homme, être un allié de la cause féministe ?

Un espace pour comprendre, questionner et agir face aux violences de genre, et réfléchir à une société plus égalitaire. Nous aborderons notamment :

Le rôle des hommes dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles

Les défis de l'engagement masculin et ses fragilités

Les discours masculinistes et réactionnaires, et comment les déconstruire

✨ Objectif : renforcer l’alliance féministe et encourager un engagement actif et réfléchi ✨

Date

Mardi 9 décembre 2025

Horaires

18h30 à 22h

Tarif

Gratuit

Animation

Animé par HippoH Mag

Intervenant.e.s

Queensy (Modératrice) — Danseuse, chorégraphe, D.A, réal, M.D et host.

Adrien Brossard — Psychologue étudiant la violence masculine et ses causes

Consentis — Association de sensibilisation au consentement dans les milieux festifs

Odile Lacides — Danseuse féministe engagée

Fabrice Pika Taraud — Danseur engagé dans la sensibilisation aux masculinités

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Rencontre inspirante : hommes alliés contre les violences sexistes, pour réfléchir, échanger et agir ensemble.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

communication@maisondelaconversation.org