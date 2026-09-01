Informations pratiques

Sigalens

Rencontre Inspirante La Saltimbanquerie

195 Chemin Dubouilh Sigalens Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La Saltimbanquerie vous propose Rencontre Inspirante .

Rendez-vous à 19h pour le Carnet de voyage des Bottes en Train , retour d’expérience d’une famille du Sud-Gironde, de retour d’un voyage d’un an en Asie sans prendre l’avion. La soirée se poursuit par un concert La Muraille et le vent assuré Emmanuelle Troy, vocaliste virtuose et multi-instrumentaliste, qui vous emmène sur les routes de la soie.

Réservez votre repas sur Hello asso ou par téléphone 06 80 16 10 62

PAF événement

adulte 8 euros

enfant de + de 6 ans 4 euros

adhésion à prix libre.

195 Chemin Dubouilh 33690 SIGALENS .

195 Chemin Dubouilh Sigalens 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rencontre Inspirante La Saltimbanquerie Sigalens a été mis à jour le 2026-09-01 par La Gironde du Sud