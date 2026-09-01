Rencontre Inspirante La Saltimbanquerie Sigalens
samedi 12 septembre 2026 · Sigalens
Informations pratiques
Sigalens
Rencontre Inspirante La Saltimbanquerie
195 Chemin Dubouilh Sigalens Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
La Saltimbanquerie vous propose Rencontre Inspirante .
Rendez-vous à 19h pour le Carnet de voyage des Bottes en Train , retour d’expérience d’une famille du Sud-Gironde, de retour d’un voyage d’un an en Asie sans prendre l’avion. La soirée se poursuit par un concert La Muraille et le vent assuré Emmanuelle Troy, vocaliste virtuose et multi-instrumentaliste, qui vous emmène sur les routes de la soie.
Réservez votre repas sur Hello asso ou par téléphone 06 80 16 10 62
PAF événement
adulte 8 euros
enfant de + de 6 ans 4 euros
adhésion à prix libre.
195 Chemin Dubouilh 33690 SIGALENS .
195 Chemin Dubouilh Sigalens 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Rencontre Inspirante La Saltimbanquerie Sigalens a été mis à jour le 2026-09-01 par La Gironde du Sud