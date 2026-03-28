Rencontre inter-dsaa – Les graphistes affiché-es, Les Halles, Chaumont

Rencontre inter-dsaa – Les graphistes affiché-es 28 et 29 mars Les Halles Haute-Marne

Entrée gratuite, sur inscription ; ateliers payants et sur inscription à hauteur de 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T09:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-29T09:00:00+02:00 – 2026-03-29T16:00:00+02:00

Le week-end des 28 et 29 mars 2026, Les graphistes affiché·es

organisent à Chaumont un temps fort réunissant étudiants,

professionnels et habitants autour du design graphique.

Le festival propose un salon d’expositions des productions

étudiantes, des ateliers d eproduction d’un fanzine et d’une customization de textile, une table ronde avec des professionnels reconnus dans le mileu du design graphique (Helmo, Superscript, Fanette Mellier) autour du thème du passage de l’étudiant au professionnel, et des moments conviviaux et festifs autour d’un pic-nique et d’un concert.

La Rencontre inter-dsaa est rendue possible grâce à

une organisation commune avec la Ville de Chaumont et du

Signe – Centre national du graphisme. LL’événement mobilise

également d’autres partenaires locaux, comme Le Schmilblik, le

Lycée Charles de Gaulle, le Bureau des Étudiants et l’équipe de

l’Institut du patrimoine Haut-Marnais pour certaines activités

ponctuelles et le soutien potentiel de la région, du département,

du Crous de Reims et du Rottary Club de Chaumont.

Les Halles 21 Rue Georges Clemenceau, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRL1h4IZmM-7EJC-jMXlvut62fimWDTapLMUxWjyVMNwFIsA/viewform »}]

Un week-end de rencontres entre étudiants et professionnels dans le design graphique : un salon d’exposition, des ateliers participatifs, des tables rondes et des moments de festivité. graphisme étudiants

Les Graphistes Affiché-es