Rencontre Inter-Industries Job Dating Bourg-en-Bresse – Agence BOURG EN BRESSE Bourg-en-Bresse

Rencontre Inter-Industries Job Dating Jeudi 13 novembre, 08h00 Bourg-en-Bresse – Agence BOURG EN BRESSE Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T08:00:00 – 2025-11-13T10:30:00

Fin : 2025-11-13T08:00:00 – 2025-11-13T10:30:00

Rencontrez en face-à-face des recruteurs de l’agro-alimentaire et de la métallurgie : ( La Bresse – Servas Piroux Industrie – Val Revermont ) – Obtenez des conseils précieux sur le recrutement et les compétences recherchées. – Maximisez vos chances d’obtenir un emploi en préparant efficacement vos entretiens.

09h00 – 10h00 : Information Collective : Les responsables de La Bresse et Piroux Industrie présenteront leurs activités, valeurs, et possibilités de carrière au sein de leurs entreprises

Bourg-en-Bresse – Agence BOURG EN BRESSE 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

