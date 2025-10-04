Rencontre intergénérationnelle Atelier de cuisine réunionnaise Rue des écoles Peyrins

Les enfants de l’Assemblée des Jeunes de la Mairie de Peyrins, en partenariat avec le CCAS de Peyrins, invitent leurs ainés à venir cuisiner avec eux, puis déguster le repas réalisé ensemble, dans une ambiance créole !

Rue des écoles Restaurant scolaire Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 74 11 mairie@peyrins.fr

English :

The children of the Peyrins Town Council Youth Assembly, in partnership with the Peyrins CCAS, invite their elders to come and cook with them, then enjoy the meal they’ve made together, in a Creole atmosphere!

German :

Die Kinder der Jugendversammlung des Rathauses von Peyrins laden in Partnerschaft mit dem CCAS von Peyrins ihre Senioren ein, mit ihnen zu kochen und anschließend das gemeinsam zubereitete Essen in kreolischer Atmosphäre zu genießen!

Italiano :

I bambini dell’Assemblea dei Giovani del Comune di Peyrins, in collaborazione con il CCAS di Peyrins, invitano i loro anziani a cucinare con loro e a gustare il pasto preparato insieme, in un’atmosfera creola!

Espanol :

Los niños de la Asamblea de Jóvenes del Ayuntamiento de Peyrins, en colaboración con la CCAS de Peyrins, invitan a sus mayores a cocinar con ellos y luego a disfrutar de la comida que han preparado juntos, ¡en un ambiente criollo!

