Rencontre intergenerationnelle au CCAS Ecole du parc Pertuis
Lundi 20 octobre 2025 à partir de 14h. Ecole du parc 49 Rue Samat Mikaelly Pertuis Vaucluse
Début : 2025-10-20 14:00:00
fin : 2025-10-20
2025-10-20
Avec les séniors du CCAS et les enfants du centre de loisir maternelle , création de bracelets japonais: kuminimo, le lundi 20 octobre à 14h à l’école du Parc.
Ecole du parc 49 Rue Samat Mikaelly Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 25 30 ccas@mairie-pertuis.fr
English :
Seniors from the CCAS and children from the nursery school create Japanese bracelets: kuminimo, on Monday October 20 at 2pm at l’école du Parc.
German :
Mit den Senioren des CCAS und den Kindern des Kindergartens werden am Montag, den 20. Oktober um 14 Uhr in der École du Parc japanische Armbänder (Kuminimo) hergestellt.
Italiano :
Gli anziani del CCAS e i bambini dell’asilo nido creano braccialetti giapponesi: kuminimo, lunedì 20 ottobre alle 14.00 all’Ecole du Parc.
Espanol :
Mayores de la CCAS y niños del centro de ocio infantil crean pulseras japonesas: kuminimo, el lunes 20 de octubre a las 14.00 h en la Ecole du Parc.
