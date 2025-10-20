Rencontre intergenerationnelle au CCAS Ecole du parc Pertuis

Rencontre intergenerationnelle au CCAS Ecole du parc Pertuis lundi 20 octobre 2025.

Rencontre intergenerationnelle au CCAS

Lundi 20 octobre 2025 à partir de 14h. Ecole du parc 49 Rue Samat Mikaelly Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-10-20

Date(s) :

2025-10-20

Avec les séniors du CCAS et les enfants du centre de loisir maternelle , création de bracelets japonais: kuminimo, le lundi 20 octobre à 14h à l’école du Parc.

.

Ecole du parc 49 Rue Samat Mikaelly Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 25 30 ccas@mairie-pertuis.fr

English :

Seniors from the CCAS and children from the nursery school create Japanese bracelets: kuminimo, on Monday October 20 at 2pm at l’école du Parc.

German :

Mit den Senioren des CCAS und den Kindern des Kindergartens werden am Montag, den 20. Oktober um 14 Uhr in der École du Parc japanische Armbänder (Kuminimo) hergestellt.

Italiano :

Gli anziani del CCAS e i bambini dell’asilo nido creano braccialetti giapponesi: kuminimo, lunedì 20 ottobre alle 14.00 all’Ecole du Parc.

Espanol :

Mayores de la CCAS y niños del centro de ocio infantil crean pulseras japonesas: kuminimo, el lunes 20 de octubre a las 14.00 h en la Ecole du Parc.

L’événement Rencontre intergenerationnelle au CCAS Pertuis a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme de Pertuis