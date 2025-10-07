Rencontre intergénérationnelle autour de la pièce de théâtre Le bel âge Mehun-sur-Yèvre
Rencontre intergénérationnelle autour de la pièce de théâtre Le bel âge Mehun-sur-Yèvre mardi 7 octobre 2025.
Rencontre intergénérationnelle autour de la pièce de théâtre Le bel âge
Mehun-sur-Yèvre Cher
Début : 2025-10-07 10:30:00
fin : 2025-10-07 12:30:00
2025-10-07
Utiliser la culture et l’art comme vecteur de lien intergénérationnel.
Venez découvrir la pièce de théâtre Le bel âge , une représentation drôle et touchante qui met en lumière la richesse du lien entre générations. La séance sera suivie d’un échange convivial pour partager vos expériences et regards. .
Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 06 24
English :
Using culture and art to forge links between generations.
German :
Kultur und Kunst als Vektor für generationenübergreifende Verbindungen nutzen.
Italiano :
Utilizzare la cultura e l’arte come mezzo per creare legami tra le generazioni.
Espanol :
Utilizar la cultura y el arte como medio para forjar vínculos entre generaciones.
