Rencontre intergénérationnelle autour de la pièce de théâtre Le bel âge Mehun-sur-Yèvre mardi 7 octobre 2025.

Mehun-sur-Yèvre Cher

Début : 2025-10-07 10:30:00

fin : 2025-10-07 12:30:00

2025-10-07

Utiliser la culture et l’art comme vecteur de lien intergénérationnel.

Venez découvrir la pièce de théâtre Le bel âge , une représentation drôle et touchante qui met en lumière la richesse du lien entre générations. La séance sera suivie d’un échange convivial pour partager vos expériences et regards. .

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 06 24

English :

Using culture and art to forge links between generations.

German :

Kultur und Kunst als Vektor für generationenübergreifende Verbindungen nutzen.

Italiano :

Utilizzare la cultura e l’arte come mezzo per creare legami tra le generazioni.

Espanol :

Utilizar la cultura y el arte como medio para forjar vínculos entre generaciones.

