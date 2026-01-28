Rencontre intergénérationnelle Issoudun

Rencontre intergénérationnelle

3 Boulevard de Stalingrad Issoudun Indre

Début : 2026-02-05 14:30:00

fin : 2026-02-05 17:30:00

2026-02-05

Rendez-vous à la Folie B pour une rencontre intergénérationnelle

Rencontre intergénérationnelle autour de karaoké, jeux divers, fléchettes… Formule crêpe + boisson chaude offerte à chaque participant. Entrée et animations gratuites .

3 Boulevard de Stalingrad Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 74 04 09 39 agathe.marandon@issoudun.fr

English :

Rendezvous at Folie B for an intergenerational encounter

