Rencontre intergénérationnelle Issoudun

3 Boulevard de Stalingrad Issoudun Indre

Début : 2026-02-05 14:30:00
fin : 2026-02-05 17:30:00

2026-02-05

Rendez-vous à la Folie B pour une rencontre intergénérationnelle
Rencontre intergénérationnelle autour de karaoké, jeux divers, fléchettes… Formule crêpe + boisson chaude offerte à chaque participant. Entrée et animations gratuites   .

3 Boulevard de Stalingrad Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 74 04 09 39  agathe.marandon@issoudun.fr

Rendezvous at Folie B for an intergenerational encounter

