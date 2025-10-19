Rencontre Interview Dédicace d’Irène FRAIN Jullouville

Rencontre Interview Dédicace d’Irène FRAIN

23 Place de la Gare Jullouville Manche

Début : 2025-10-19 15:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

2025-10-19

La nouvelle saison 2025/2026 des « Rencontres-Interviews » de la Bibliothèque Pour Tous de Jullouville s’ouvrira le 19 octobre 2025 avec la venue, de la romancière et journaliste Irène FRAIN pour la présentation de son tout dernier roman » L’Or de la Nuit » paru aux Editions Julliard. Réservation fortement conseillée au 06 16 51 15 76. .

23 Place de la Gare Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 16 51 15 76 veroniqueravalet@wanadoo.fr

