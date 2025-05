Rencontre-Interview-Dédicace – Bibliothèque Pour Tous de Jullouville Jullouville, 18 mai 2025 15:00, Jullouville.

Manche

Rencontre-Interview-Dédicace Bibliothèque Pour Tous de Jullouville 23 Avenue du Maréchal Leclerc Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 15:00:00

fin : 2025-05-18 17:00:00

Date(s) :

2025-05-18

Le 6ème invité de la saison et 18ème des « Rencontres-Interviews » de la Bibliothèque Pour Tous de Jullouville sera l’écrivain et scénariste, Prix Renaudot 1991 DAN FRANCK. Il nous parlera de son œuvre et notamment de son tout dernier ouvrage » Le roman des artistes » aux éditions Grasset.

Dan FRANCK sera interviewé par Yves Bourget et assurera ensuite une séance de dédicaces. L’après midi se terminera par un moment d’échange autour d’un verre.

L’entrée est libre. La réservation est fortement recommandée au 06 16 51 15 76

Le 6ème invité de la saison et 18ème des « Rencontres-Interviews » de la Bibliothèque Pour Tous de Jullouville sera l’écrivain et scénariste, Prix Renaudot 1991 DAN FRANCK. Il nous parlera de son œuvre et notamment de son tout dernier ouvrage » Le roman des artistes » aux éditions Grasset.

Dan FRANCK sera interviewé par Yves Bourget et assurera ensuite une séance de dédicaces. L’après midi se terminera par un moment d’échange autour d’un verre.

L’entrée est libre. La réservation est fortement recommandée au 06 16 51 15 76 .

Bibliothèque Pour Tous de Jullouville 23 Avenue du Maréchal Leclerc

Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 16 51 15 76

English : Rencontre-Interview-Dédicace

The 6th guest of the season and 18th in the « Rencontres-Interviews » series at the Bibliothèque Pour Tous de Jullouville will be the writer and screenwriter, Prix Renaudot 1991: DAN FRANCK. He will be talking about his work, and in particular his latest book: « Le roman des artistes », published by Grasset.

Dan FRANCK will be interviewed by Yves Bourget, followed by a signing session. The afternoon will end with a drink and a chat.

Admission is free. Reservations are strongly recommended: 06 16 51 15 76

German :

Der sechste Gast der Saison und der 18. Gast der « Rencontres-Interviews » der Bibliothèque Pour Tous in Jullouville ist der Schriftsteller und Drehbuchautor DAN FRANCK, der 1991 mit dem Renaudot-Preis ausgezeichnet wurde. Er wird uns über sein Werk und insbesondere über sein neuestes Werk « Le roman des artistes » (Grasset Verlag) berichten.

Dan FRANCK wird von Yves Bourget interviewt und gibt anschließend eine Autogrammstunde. Der Nachmittag endet mit einem Gespräch bei einem Glas.

Der Eintritt ist frei. Eine Reservierung wird dringend empfohlen: 06 16 51 15 76

Italiano :

Il sesto ospite della stagione e il diciottesimo della serie « Rencontres-Interviste » della Bibliothèque Pour Tous di Jullouville sarà lo scrittore e sceneggiatore vincitore del Prix Renaudot 1991: DAN FRANCK. Parlerà del suo lavoro e in particolare del suo ultimo libro: « Le roman des artistes », pubblicato da Grasset.

Dan FRANCK sarà intervistato da Yves Bourget, seguito da una sessione di autografi. Il pomeriggio si concluderà con una discussione davanti a un drink.

L’ingresso è gratuito. Si consiglia vivamente la prenotazione: 06 16 51 15 76

Espanol :

El 6º invitado de la temporada y 18º del ciclo « Encuentros-Entrevistas » de la Bibliothèque Pour Tous de Jullouville será el escritor y guionista, Premio Renaudot 1991: DAN FRANCK. Hablará de su obra y, en particular, de su último libro: « Le roman des artistes », publicado por Grasset.

Dan FRANCK será entrevistado por Yves Bourget, y a continuación firmará autógrafos. La tarde terminará con un coloquio en torno a una copa.

La entrada es gratuita. Se recomienda encarecidamente reservar: 06 16 51 15 76

L’événement Rencontre-Interview-Dédicace Jullouville a été mis à jour le 2025-05-05 par OT Granville Terre et Mer