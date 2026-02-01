Rencontre intime avec les collections du Petit Palais Musée Courbet Ornans

Rencontre intime avec les collections du Petit Palais

Musée Courbet 1, place Robert Fernier Ornans Doubs

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

2026-02-07

Pour l’hiver 2026, le musée Courbet innove avec Rencontre intime , une nouvelle expérience muséale invitant les publics à découvrir l’art autrement. Conçue comme une approche sensible, cette première édition propose une sélection d’œuvres volontairement intimiste, prêtée par le Petit Palais musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, partenaire de ce projet inédit.

Rencontre intime met à l’honneur des portraits de famille d’artistes issus des collections du Petit Palais, parmi lesquels les portraits de Juliette et Régis Courbet peints par Gustave Courbet, prêts exceptionnels. Cette collaboration marque le lancement d’un partenariat ambitieux, qui se prolongera en 2027 avec l’exposition estivale Juliette Courbet. À l’ombre de Gustave , organisée à l’occasion des 150 ans de la disparition de l’artiste.

Avec Rencontre intime , le musée Courbet renouvelle ses expositions hivernales en proposant une expérience de visite repensée, centrée sur la relation intime entre le visiteur et l’œuvre. Une dizaine d’œuvres sont présentées, accompagnées de dispositifs sensoriels, d’une médiation renforcée, d’un espace dédié à la contemplation et d’un espace ludique, intergénérationnel et inclusif. L’objectif recréer du lien, favoriser l’émotion et encourager une rencontre

approfondie avec les œuvres.

Fidèle à son identité d’institution culturelle d’excellence en milieu rural, le musée Courbet affirme sa vocation de lieu fédérateur, accessible et sensible, profondément ancré dans son territoire. Rencontre intime s’adresse à toutes et tous, offrant une expérience à la fois personnelle et collective, où chaque visiteur devient acteur de sa découverte.

À l’occasion de l’ouverture de la nouvelle exposition Rencontre intime , le musée Courbet vous ouvre grand ses portes ! Rendez-vous au Samedi Festif, le 7 février 2026 dès 14h (entrée libre pour tous). .

Musée Courbet 1, place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

