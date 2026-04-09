Rencontre IUT de l’Aisne – Sensibilisation des primo-déclarants à l’impôt sur le revenu, IUT de l’Aisne – Campus de Laon, laon
Rencontre IUT de l’Aisne – Sensibilisation des primo-déclarants à l’impôt sur le revenu, IUT de l’Aisne – Campus de Laon, laon jeudi 9 avril 2026.
Rencontre IUT de l’Aisne – Sensibilisation des primo-déclarants à l’impôt sur le revenu Jeudi 9 avril, 14h00 IUT de l’Aisne – Campus de Laon Aisne
Entrée libre pour les 1ère année IUT
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-09T14:00:00+02:00 – 2026-04-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-09T14:00:00+02:00 – 2026-04-09T17:00:00+02:00
Accompagner les primo-déclarants en 1ère année de scolarité à l’IUT de l’Aisne – Campus de LAON, à la fois sur les questions fiscales et les démarches en ligne.
IUT de l’Aisne – Campus de Laon 2 rue Pierre Curie, 02000 Laon laon 02000 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « thierry.vachet@u-picardie.fr »}]
Accompagner les primo-déclarants en 1ère année à l’IUT de L’aisne à la fois sur les questions fiscales et les démarches en ligne
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