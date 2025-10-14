Rencontre Ivan Jablonka La Galerne Le Havre

Rencontre Ivan Jablonka La Galerne Le Havre mardi 14 octobre 2025.

Rencontre Ivan Jablonka

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 18:00:00

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14

Dans le livre La Culture du féminicide qui interroge la structure de pensée collective autour du féminicide et de ses représentations omniprésentes, Ivan Jablonka, historien et écrivain, fait un tour d’horizon illustré des féminicides dans le monde et dans notre histoire.

Comment le meurtre sexualisé est-il devenu une pièce centrale de nos mythologies ?

Peut-on échapper à cette culture du féminicide ?

Ce livre est en quelque sorte le pendant du précédent livre de l’auteur, Des hommes justes

Inscription obligatoire. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

English : Rencontre Ivan Jablonka

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre Ivan Jablonka Le Havre a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie