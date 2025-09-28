Rencontre #JaiFaimJeMange Kiosque Peynet Valence

Rencontre #JaiFaimJeMange Kiosque Peynet Valence dimanche 28 septembre 2025.

Rencontre #JaiFaimJeMange

Kiosque Peynet Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 12:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Un évènement pour normaliser l’allaitement dans l’espace public qui réunit les familles, les futurs parents, et les professionnels investis.

Pour que chaque mère, chaque famille, puisse nourrir son enfant où il le souhaite, comme il le souhaite.

.

Kiosque Peynet Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes hello@ldmailys.com

English :

An event to normalize breastfeeding in the public arena, bringing together families, future parents and professionals.

So that every mother, every family, can feed their child where they want, how they want.

German :

Eine Veranstaltung zur Normalisierung des Stillens im öffentlichen Raum, die Familien, werdende Eltern und engagierte Fachkräfte zusammenbringt.

Damit jede Mutter und jede Familie ihr Kind stillen kann, wo und wie sie es möchte.

Italiano :

Un evento per normalizzare l’allattamento al seno in ambito pubblico, riunendo le famiglie, i futuri genitori e i professionisti coinvolti.

Affinché ogni madre, ogni famiglia, possa nutrire il proprio figlio dove vuole, come vuole.

Espanol :

Un evento para normalizar la lactancia materna en el ámbito público, reuniendo a familias, futuros padres y profesionales implicados.

Para que cada madre, cada familia, pueda alimentar a su hijo donde quiera y como quiera.

L’événement Rencontre #JaiFaimJeMange Valence a été mis à jour le 2025-09-11 par Valence Romans Tourisme