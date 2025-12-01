Rencontre Jeanne Benameur Médiathèque de Chorges Chorges

Rencontre Jeanne Benameur

Médiathèque de Chorges 21, rue du Fein, Place François 1er Chorges Hautes-Alpes

Début : 2025-12-11 18:30:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Une rencontre exceptionnelle, à ne pas manquer !

Médiathèque de Chorges 21, rue du Fein, Place François 1er Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 93 30 mediatheque@mairie-chorges.fr

English :

An exceptional meeting, not to be missed!

German :

Eine außergewöhnliche Begegnung, die Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Un incontro eccezionale, da non perdere!

Espanol :

Una reunión excepcional que no debe perderse

