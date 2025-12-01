Rencontre Jeanne Benameur Médiathèque de Chorges Chorges
Rencontre Jeanne Benameur Médiathèque de Chorges Chorges jeudi 11 décembre 2025.
Rencontre Jeanne Benameur
Médiathèque de Chorges 21, rue du Fein, Place François 1er Chorges Hautes-Alpes
Une rencontre exceptionnelle, à ne pas manquer !
Médiathèque de Chorges 21, rue du Fein, Place François 1er Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 93 30 mediatheque@mairie-chorges.fr
English :
An exceptional meeting, not to be missed!
German :
Eine außergewöhnliche Begegnung, die Sie nicht verpassen sollten!
Italiano :
Un incontro eccezionale, da non perdere!
Espanol :
Una reunión excepcional que no debe perderse
