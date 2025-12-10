Rencontre jeunesse | Stephane Nicolet Librairie Montaigne Bergerac

Rencontre jeunesse | Stephane Nicolet

Librairie Montaigne 6 Place des 2 Conils Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Nous aurons la chance de recevoir l’auteur- illustrateur jeunesse Stephane Nicolet pour la présentation de ses deux derniers albums, le ludique À la recherche du petit Dino arc-en-ciel édité chez Little Urban et le tendre Polpette mignonne à mourir des éditions Casterman !

Toujours un style vif, plein d’humour, de détails à observer, des histoires qui font rire, réfléchir..

De quoi inspirer un moment convivial autour d’un gouter ou de moments de lecture à picorer .. et des cadeaux personnalisés à mettre sous le sapin ! .

Librairie Montaigne 6 Place des 2 Conils Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 44 80 librairie.montaigne@orange.fr

