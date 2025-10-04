Rencontre jeux Bibliothèque de Lannedern Lannédern

Rencontre jeux Samedi 4 octobre, 09h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30 Bibliothèque de Lannedern Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T10:00:00

Fin : 2025-10-04T11:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Apporte ton jeu préféré et partage-le !

Venez avec votre jeu favori et découvrez ceux des autres participants lors de ce moment convivial.

Cette animation est ouverte aux enfants comme aux adultes, pour des échanges ludiques, des parties endiablées et de bons moments partagés en famille ou entre amis.

Bibliothèque de Lannedern 11 rue Rene Caro 29190 LANNEDERN Lannédern 29190 Finistère Bretagne a la bibliothèque municipale

