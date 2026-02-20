Rencontre Jeux Vidéos & Réseaux Sociaux Terreaux des Incels ? | Pop Women Festival Médiathèque Jean Falala Reims

Rencontre Jeux Vidéos & Réseaux Sociaux Terreaux des Incels ? | Pop Women Festival

Médiathèque Jean Falala 2 Rue des Fuseliers Reims Marne

Début : 2026-03-07 11:00:00

2026-03-07

Jeux vidéo & réseaux sociaux terreaux des incels ? réunit Pauline Gonthier et Pauline Ferrari pour explorer comment certains espaces numériques deviennent des foyers de misogynie. Jeux vidéo, forums, réseaux sociaux ces univers peuvent diffuser et politiser la haine des femmes, touchant un public adolescent et créant des chambres d’écho inquiétantes.

À travers fiction (Parthenia) et enquête (Formés à la haine des femmes), les autrices montrent comment ces idéologies se construisent et se propagent, et quelles conséquences elles ont dans la vie réelle. Cette rencontre s’adresse également aux parents et proches, en offrant des clés pour comprendre, repérer les signaux, dialoguer avec les adolescent·es et se prémunir contre ces discours de haine. Un moment essentiel pour alerter, réfléchir et agir face à un phénomène massif et préoccupant. .

