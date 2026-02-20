Rencontre Jonathan Lambert La Galerne Le Havre

Rencontre Jonathan Lambert

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 17:30:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Humoriste, acteur, animateur et auteur, R. Jonathan Lambert vient à La Galerne présenter Qui a volé mes jambes ? , un roman-photo loufoque à l’humour lambertien dans lequel il incarne Vincent Moltenne, un comptable terne qui cache une vie secrète où il se rêve en grand photographe. Une comédie policière complètement aux multiples rebondissements, très bien servie par les mimiques de Jonathan Lambert. Il a réuni pour l’occasion un casting exemplaire, des invités qui sont autant d’amis venus faire un clin d’œil Fred Testot, Valérie Lemercier, Vincent Dedienne, Kyan Khojandi, Thaïs Vauquières, Nadia Roz ou encore Lilou Fogli.

Inscription obligatoire. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre Jonathan Lambert

L’événement Rencontre Jonathan Lambert Le Havre a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie