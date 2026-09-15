Informations pratiques

Béziers

RENCONTRE – JOURNAL MÉMOIRE TSIGANE

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Un journal pour faire vivre la mémoire des Tsiganes, raconter leur résistance et transmettre une histoire longtemps restée dans l’ombre.

Ce journal d’histoire et de mémoire revient sur les persécutions des Tsiganes, leur résistance et la transmission d’une histoire longtemps restée dans l’ombre. Porté par le SAJ de la MECS Les Terres Rouges, ce projet est né de recherches, de rencontres et d’un engagement citoyen. Plusieurs fois récompensé, il témoigne de la force de la mémoire pour mieux comprendre le passé et lutter contre le racisme. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : RENCONTRE – JOURNAL MÉMOIRE TSIGANE

A newspaper dedicated to keeping the memory of the Romani people alive, chronicling their resistance, and sharing a history that has long remained in the shadows.

L’événement RENCONTRE – JOURNAL MÉMOIRE TSIGANE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34