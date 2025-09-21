Rencontre : Journaux intimes Mémorial de la Shoah Paris

Rencontre : Journaux intimes Mémorial de la Shoah Paris dimanche 21 septembre 2025.

Depuis quelques années, les historiennes Marie Moutier-Bitan et Sarah Gruszka travaillent sur la collection de journaux intimes conservés dans les archives du Mémorial de la Shoah. En proposant de discuter des journaux intimes de Jacques Wormser, de son épouse Janine, et de celui d’Ines Wormser, la mère de Jacques, qui suivent entre 1939 et 1944, les trajectoires parallèles de chacun d’eux, elles partagent pour la première fois leurs travaux mettanten avant l’existence rarissime de ces documents croisés, en présence de Gilles Valmont, le fils de Jacques et Janine.

En présence de Sarah Gruszka, chercheuse au CRH (EHESS), Marie Moutier‑Bitan, chaire d’excellence Holocaust and Genocide Studies l’Université de Caen/ERLIS/MRSH, Karen Taieb, responsable des archives du Mémorial de la Shoah, et Gilles Valmont, donateur.

Animée par Judith Lyon‑Caen, directrice d’études à l’EHESS.

RÉSERVER

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-21T17:00:00+02:00

fin : 2025-09-21T19:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-21T14:00:00+02:00_2025-09-21T16:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/shoah_memorial