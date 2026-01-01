Rencontre Juliette Elamine La Compagnie des Livres Vernon
Rencontre Juliette Elamine La Compagnie des Livres Vernon vendredi 23 janvier 2026.
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure
Début : 2026-01-23 18:30:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Soirée dédiée à la maison d’édition normande Sterenn et à son catalogue. En présence de l’autrice Juliette Elamine .
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com
