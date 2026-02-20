Rencontre Karine Lebert La Galerne Le Havre
Rencontre Karine Lebert La Galerne Le Havre vendredi 27 mars 2026.
Rencontre Karine Lebert
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-27 18:00:00
fin : 2026-03-27
2026-03-27
Née en Normandie, Karine Lebert a écrit une vingtaine de romans parmi lesquels Les Amants de l’été 44 , Les Souvenirs et les mensonges aussi , Pour l’honneur des Rochambelles , Et nos rêves dansent sur la rivière.
Elle vient présenter son nouveau livre, La Femme de chambre du Normandie .
Inscription obligatoire. .
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52
