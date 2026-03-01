Rencontre Kpop Huntrix L’Evento Réception Gémenos

Rencontre Kpop Huntrix

Dimanche 8 mars 2026 de 14h à 17h30. L’Evento Réception 545 Av. du Col-de l’Ange Gémenos Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 35 EUR

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

2026-03-08

Rencontre avec les trois stars de Kpop Demon Hunters Rumi, Mira et Zoey, actuellement adorées par les enfants.

Au programme spectacle, jeux musicaux, ateliers créatifs et goûter en compagnie des trois stars du film K-pop Demon Hunters .



Les enfants vivront une immersion complète dans l’univers des Huntrix



– Accueil et mise en ambiance

– Danses avec Rumi, Zoey et Mira

– Jeux musicaux

– Ateliers créatifs thématiques

– Temps goûter et séance photo avec les artistes



Un moment festif du début à la fin. .

L’Evento Réception 545 Av. du Col-de l’Ange Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Meet the three stars of Kpop Demon Hunters : Rumi, Mira and Zoey, currently adored by children.

