Rencontre La justice pénale internationale face aux défis du 21e siècle Avenue Michel Crépeau La Rochelle

Rencontre La justice pénale internationale face aux défis du 21e siècle

Avenue Michel Crépeau 17000 La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 18:00:00

fin : 2026-04-02 19:30:00

Date(s) :

2026-04-02

Une rencontre avec deux spécialistes de la justice internationale.

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Avenue Michel Crépeau 17000 La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr

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English :

An interview with two specialists in international justice.

L’événement Rencontre La justice pénale internationale face aux défis du 21e siècle La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-28 par Nous La Rochelle