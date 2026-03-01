Rencontre – La Patronnerie & Granny + Maison des Autres Modes Paris
Rencontre – La Patronnerie & Granny + Maison des Autres Modes Paris samedi 21 mars 2026.
Rejoignez-nous pour un moment d’échange authentique et sans filtre !
De 16h à 18h, nous partirons à la rencontre de deux structures qui bousculent les codes : La Patronnerie et Granny +. Animée par Arielle Levy, nous brisons les tabous de l’entrepreneuriat au féminin : une table ronde engagée où l’on parle empouvoirement, défis réels et solutions concrètes pour les créatrices qui veulent faire bouger les lignes.
Au coeur de la discussion :
- L’entrepreneuriat social, une thématique abordée par Alice Guyot, Business Developper de La Patronnerie.
- Les questions de la grossophobie et du traitement des créateurs élaborées par Stéphanie Lagesse, fondatrice de Granny +.
Qui sont-elles ?
- La Patronnerie : un environnement dédié à l’émancipation des créatrices et des entrepreneuses. Plus qu’un simple espace de coworking, c’est un lieu engagé qui place les femmes et leurs ambitions au cœur de chaque projet.
- Granny + : une friperie engagée qui propose des pièces vintage du 44 au 60, chinés à la main. Une structure qui bouscule les codes de l’industrie pour remettre l’inclusion au centre du dressing.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Quand ? 21 mars 2026 de 16h à 18h
Où ? La Maison Des Autres Modes – 44 rue Saint Sabin 75011, Paris
Événement gratuit — Réserve ta place !
Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :
rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.
Le samedi 21 mars 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit sous condition
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-21T17:00:00+01:00
fin : 2026-03-21T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-21T16:00:00+02:00_2026-03-21T18:00:00+02:00
Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris
https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/uamepcollectif https://www.facebook.com/uamepcollectif
Afficher la carte du lieu Maison des Autres Modes et trouvez le meilleur itinéraire