Rencontre – La Patronnerie & Granny + Maison des Autres Modes Paris

Rejoignez-nous pour un moment d’échange authentique et sans filtre !

De 16h à 18h, nous partirons à la rencontre de deux structures qui bousculent les codes : La Patronnerie et Granny +. Animée par Arielle Levy, nous brisons les tabous de l’entrepreneuriat au féminin : une table ronde engagée où l’on parle empouvoirement, défis réels et solutions concrètes pour les créatrices qui veulent faire bouger les lignes.

Au coeur de la discussion :

L'entrepreneuriat social, une thématique abordée par Alice Guyot, Business Developper de La Patronnerie.

Les questions de la grossophobie et du traitement des créateurs élaborées par Stéphanie Lagesse, fondatrice de Granny +.

Qui sont-elles ?

La Patronnerie : un environnement dédié à l'émancipation des créatrices et des entrepreneuses. Plus qu'un simple espace de coworking, c'est un lieu engagé qui place les femmes et leurs ambitions au cœur de chaque projet.

Granny + : une friperie engagée qui propose des pièces vintage du 44 au 60, chinés à la main. Une structure qui bouscule les codes de l'industrie pour remettre l'inclusion au centre du dressing.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Quand ? 21 mars 2026 de 16h à 18h

Où ? La Maison Des Autres Modes – 44 rue Saint Sabin 75011, Paris

Événement gratuit — Réserve ta place !

Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :

rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.

Le samedi 21 mars 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit sous condition

Public jeunes et adultes.

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris

https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr



