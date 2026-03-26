Rencontre La petite sorcière qui partit à la poursuite de ses rêves par Myster Ty La Maison des Ecritures La Rochelle

Rencontre La petite sorcière qui partit à la poursuite de ses rêves par Myster Ty

La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 18:30:00

fin : 2026-04-02 20:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Lors de cette rencontre à la Maison des Écritures, le public aura l’occasion d’échanger avec Myster Ty autour du processus de création d’un roman graphique, destiné aux petits comme aux grands.

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La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

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English :

During this meeting at the Maison des Écritures, the public will have the opportunity to talk to Myster Ty about the process of creating a graphic novel for young and old alike.

L’événement Rencontre La petite sorcière qui partit à la poursuite de ses rêves par Myster Ty La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-24 par Nous La Rochelle