Rencontre : La photographie contemporaine, entre argentique et IA Institut suédois Paris

Dans l’exposition « Materials of Memories », trois photographes se rencontrent autour d’une exploration de leur matière. Il∙elles partagent un intérêt commun pour une spécificité de la photographie : la « fixation » du temps dans la matière. Le processus photographique dans son ensemble, y compris le travail en chambre noire, est central.

Parmi elles⸱eux, Erik Gustafsson (né en 1987) alterne entre des expérimentations issues de l’exposition directe du papier photosensible à la lumière, et des prises de vues documentaires. Il travaille également à partir de photos préexistantes, de fragments de textes et de logos, assemblés en un flux synchronisé.

Érik Bullot (né en 1963) est cinéaste et théoricien. Son travail a notamment été présenté en 2025 au Centre d’art Les Tanneries et au Jeu de Paume dans l’exposition « Le Monde selon l’IA ». En 2024, il a réalisé un court métrage entièrement à l’aide d’intelligence artificielle : Le Rêve d’Abel Gance. Celui-ci s’inspire du cinéaste français Abel Gance (1889-1981), pionnier du cinéma muet et auteur visionnaire de Napoléon (1927), connu pour ses innovations techniques et sa conception d’un cinéma total. Bullot revisite son imaginaire à travers la métaphore de la « maison-cristal », laboratoire mental et utopique du cinéma. Entre hommage et spéculation, il fait dialoguer l’avant-garde du début du XXᵉ siècle et les outils contemporains de l’IA, transformant les rêves inachevés de Gance en un « cinéma à venir », à la fois mémoire et invention.

La rencontre entre Erik Gustafsson et Érik Bullot portera sur la scène photographique contemporaine et ses évolutions, les enjeux de l’utilisation de l’intelligence artificielle et la cohabitation entre techniques traditionnelles et nouvelles.

Modération : Ada Ackerman, chargée de recherches au CNRS et historienne de l’art. Elle a co-curaté l’exposition « Le Monde selon l’IA » au Jeu de Paume en 2025.

Rencontre en anglais

Le jeudi 05 février 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

