Rencontre : La santé mentale des femmes. Une affaire de toutes et tous., Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort

Rencontre : La santé mentale des femmes. Une affaire de toutes et tous. Jeudi 5 mars, 18h00 Médiathèque Assia Djebar Gironde

Entrée libre

Conférence-débat sur la santé mentale des femmes comme enjeu majeur de santé publique et social. A travers une approche sociologique, seront abordés la charge mentale de ces dernières ainsi que le conditionnement à s’occuper d’autrui. Avec Johanna Dagorn, sociologue et chercheuse associée à l’Université de Bordeaux. Vente de livres par la librairie L’Envers et l’endroit.

Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Service communication de Blanquefort