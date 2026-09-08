Informations pratiques

Bréhémont

Rencontre « La vie de famille des insectes »

3 Rue des Déportés Bréhémont Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-23

Rencontre « La vie de famille des insectes »

Le 2 octobre 2026 à 18h30 – Bibliothèque de Bréhépont

Le 23 octobre 2026 à 19h00 – Bibliothèque de Pont de Ruan

La vie de famille est bien documentée chez les oiseaux et les mammifères, elle reste souvent méconnue, voire insoupçonnée, chez les insectes.

Pourtant, ces derniers déploient une diversité surprenante de soins parentaux, bien loin des clichés.

Découvrez ces comportements fascinants, à travers des exemples d’espèces exotiques ou locales, et plongez dans

les coulisses de ces dynamiques familiales, où se jouent des conflits subtils. Décrypter ces interactions permet de voir

comment les insectes éclairent d’un jour nouveau notre compréhension de la vie de famille chez les animaux,

y compris chez l’humain. Et si les insectes jouaient un rôle essentiel dans notre compréhension du vivant ?

Rencontre avec Joël Meunier, directeur de recherche au CNRS, Institut de recherche sur la biologie de l’insecte. .

3 Rue des Déportés Bréhémont 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 09 58 bibliotheque-brehemont@orange.fr

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English :

Event: « Family Life Among Insects »

October 2, 2026, at 6:30 p.m. – Bréhépont Library

October 23, 2026, at 7:00 p.m. – Pont de Ruan Library

Family life is well documented among birds and mammals, but it often remains little known—or even unimaginable—among insects.

L’événement Rencontre « La vie de famille des insectes » Bréhémont a été mis à jour le 2026-09-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme