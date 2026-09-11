Rencontre « La vie de famille des insectes » Pont-de-Ruan
vendredi 23 octobre 2026 · Pont-de-Ruan
Informations pratiques
Pont-de-Ruan
Rencontre « La vie de famille des insectes »
8 Rue des Vallées Pont-de-Ruan Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 19:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Rencontre « La vie de famille des insectes »
Si la vie de famille est bien documentée chez les oiseaux et les mammifères, elle reste souvent méconnue, voire insoupçonnée, chez les insectes.
Pourtant, ces derniers déploient une diversité surprenante de soins parentaux, bien loin des clichés.
Découvrez ces comportements fascinants, à travers des exemples d’espèces exotiques ou locales, et plongez dans
les coulisses de ces dynamiques familiales, où se jouent des conflits subtils. Décrypter ces interactions permet de voir
comment les insectes éclairent d’un jour nouveau notre compréhension de la vie de famille chez les animaux,
y compris chez l’humain. Et si les insectes jouaient un rôle essentiel dans notre compréhension du vivant ?
Rencontre avec Joël Meunier, directeur de recherche au CNRS. .
8 Rue des Vallées Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 21 11 bibliotheque.pontderuan@tourainevalleedelindre.fr
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English :
Event: « The Family Life of Insects »
L’événement Rencontre « La vie de famille des insectes » Pont-de-Ruan a été mis à jour le 2026-09-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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