Rencontre « La Vie en Rose » Philippe Chitarrini L’artsolite Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Saint-Jean-en-Royans

Rencontre « La Vie en Rose » Philippe Chitarrini

L’artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:30:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Rencontre « La Vie en Rose » — Philippe Chitarrini

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L’artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79 bienvenue@lartsolite.com

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English :

Interview with %AB La Vie en Rose %BB? Philippe Chitarrini

L’événement Rencontre « La Vie en Rose » Philippe Chitarrini Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Vercors Drôme