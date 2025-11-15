Rencontre : Laëtitia Rouxel Bibliothèque municipale de Miniac-Morvan Miniac-Morvan

Samedi 15 novembre, 15h30 Accès libre et gratuit

La Grande Guerre, un tournant dans l’histoire des femmes ?

Dans le cadre de l’exposition **La grande guerre 14-18 vue autrement**, réalisée par les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, la Bibliothèque Municipale est heureuse d’accueillir **Laëtitia Rouxel** qui a participé avec des collégiens à la création de l’exposition présentée à la Bibliothèque, _**La Grande Guerre, un tournant dans l’histoire des femmes ?**_

La place des femmes dans la société française au tournant de la guerre 14/18 sera abordée à travers notamment la présentation de 4 femmes bretonnes remarquables, et le travail effectué sur cette exposition avec des collégiens. Laëtitia présentera également sont parcours d’auteure de Bande Dessinée.

Un goûter convivial concluera cette présentation.

### Laëtitia Rouxel

Laëtitia Rouxel est autrice de bandes dessinées et illustratrice.

Après « L’homme semence » de Violette Ailhaud, parait une autofiction autour du désir d’enfant « Un quart né ». À partir de 2016, elle publie « Des graines sous la neige » (prix de la BD embarquée à Brest), et « Brigande ! », deux récits de femmes bretonnes remarquables.

Ses derniers ouvrages portent sur la transition écologique et sociale avec une fiction documentée « Deux mains dans la terre » (En co-scénarisation avec Jacques Caplat), « Pépille, vers une sylvilisation de l’abondance » auto-fiction joyeuse sur les forêts gourmandes, et « Chiche ! » un reportage en immersion dans un jardin communal solidaire.

Elle a aussi publié deux albums pour enfant : « Esther Volauvent » et « Rubans, renards » aux éditions l’Oeuf au sein desquelles elle est restée éditrice pendant 10 ans.

Laëtitia participe régulièrement à divers médiations culturelles : résidences, ateliers BD, expositions, rencontres, dessins en direct…

[https://titiarouxel.ultra-book.com/](https://titiarouxel.ultra-book.com/)

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-11-15T15:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-15T16:30:00.000+01:00

