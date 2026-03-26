[Rencontre] L’âne Trotro Le Plumier Dieppe
[Rencontre] L’âne Trotro Le Plumier Dieppe samedi 4 avril 2026.
[Rencontre] L’âne Trotro
Le Plumier / 22 Rue Saint-Jacques Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Rencontre avec Trotro.
L’adorable âne Trotro arrive à la librairie pour le plus grand bonheur des petits lecteurs ! ✨
Les enfants pourront venir rencontrer leur personnage préféré lors d’une séance conviviale et pleine de tendresse.
Une belle occasion de partager un moment magique, entre lectures, découvertes et souvenirs à emporter .
Le Plumier / 22 Rue Saint-Jacques Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 84 30 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Rencontre] L’âne Trotro
L’événement [Rencontre] L’âne Trotro Dieppe a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
Prochains événements à Dieppe (Seine-Maritime)
- [Cinéma] Festival du Film Canadien Cinéma Megarama Dieppe — 26 mars 2026
- [Théâtre] La vie rêvée Dieppe Scène Nationale Dieppe — 26 mars 2026
- [Échange] Apéritif franglais, Dieppe — 27 mars 2026
- [Sensibilisation à l’autisme] Tous en bleu Dieppe — 28 mars 2026
- [Cours] Self-défense Atelier 13 Dieppe — 28 mars 2026