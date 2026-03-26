[Rencontre] L’âne Trotro Le Plumier Dieppe

[Rencontre] L’âne Trotro

Le Plumier / 22 Rue Saint-Jacques Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Rencontre avec Trotro.

L’adorable âne Trotro arrive à la librairie pour le plus grand bonheur des petits lecteurs ! ✨

Les enfants pourront venir rencontrer leur personnage préféré lors d’une séance conviviale et pleine de tendresse.

Une belle occasion de partager un moment magique, entre lectures, découvertes et souvenirs à emporter .

Le Plumier / 22 Rue Saint-Jacques Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 84 30 35

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English : [Rencontre] L’âne Trotro

L’événement [Rencontre] L’âne Trotro Dieppe a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie