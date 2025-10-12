Rencontre : L’architecture comme outil de propagande totalitaire Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Rencontre : L’architecture comme outil de propagande totalitaire Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 12 octobre 2025.

Cette rencontre explore la manière dont l’Italie fasciste, l’Allemagne nazie et la France de Vichy ont fait de l’architecture un outil de propagande. Sous Mussolini, un style à la fois moderniste et monumental sert l’idéologie impériale ; le nazisme, avec les œuvres d’Albert Speer, exalte la grandeur de la race allemande par des références à l’Antiquité ; Vichy valorise de son côté les traditions régionales et rurales. Avec notre invité, nous analyserons la portée symbolique et politique de l’architecture au service de l’autorité.

En présence de Federico Ferrari, maitre de conférences – HCA – chercheur – ACS – CNRS / Ensa Paris Malaquais- Université PSL, spécialiste de l’architecture post-moderne, et Léa Charles‑Ambron, médiatrice au musée.

RÉSERVER

Comment les régimes totalitaires du XXe siècle ont-ils utilisé l’architecture pour affirmer leur pouvoir ?

Le dimanche 12 octobre 2025

de 16h15 à 18h15

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-12T19:15:00+02:00

fin : 2025-10-12T21:15:00+02:00

Date(s) : 2025-10-12T16:15:00+02:00_2025-10-12T18:15:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112 Av. Jean Jaurès 93700 Drancy

+33141830401 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial