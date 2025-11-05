Rencontre Laurent Mauvignier La Galerne Le Havre

Rencontre Laurent Mauvignier La Galerne Le Havre mercredi 5 novembre 2025.

Rencontre Laurent Mauvignier

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Ce magistral roman de Laurent Mauvignier raconte l’histoire de sa famille de la fin du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale. Grâce à un style à la fois classique et inventif, l’auteur va au plus près de ses personnages pour comprendre les drames qui ont jalonné leur histoire. Un livre bouleversant, un des grands livres de cette rentrée littéraire !

Inscription obligatoire. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

