Rencontre « L’Aventure à vélo avec Timothée Duhal »

office de tourisme couleurs d’Argonne 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

2025-11-28

Tout public

Partez à la découverte de l’incroyable aventure de Timothée Duhal, qui s’élance à vélo à la rencontre du monde. Entre préparatifs, défis, rencontres et dépassement de soi, il vous racontera les coulisses de son voyage à travers anecdotes, photos et vidéos. Envie d’évasion, d’inspiration et de liberté ? Ne manquez pas cette rencontre authentique et passionnante ! .

