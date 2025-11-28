Rencontre « L’Aventure à vélo avec Timothée Duhal » office de tourisme couleurs d’Argonne Sainte-Menehould
office de tourisme couleurs d'Argonne 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne
Début : 2025-11-28 18:30:00
fin : 2025-11-28 20:00:00
2025-11-28
Tout public
Partez à la découverte de l’incroyable aventure de Timothée Duhal, qui s’élance à vélo à la rencontre du monde. Entre préparatifs, défis, rencontres et dépassement de soi, il vous racontera les coulisses de son voyage à travers anecdotes, photos et vidéos. Envie d’évasion, d’inspiration et de liberté ? Ne manquez pas cette rencontre authentique et passionnante ! .
English : Rencontre « L'Aventure à vélo avec Timothée Duhal »
