Rencontre Le baroque en musique trois champs d’expression musicale (2e partie) Musée Auguste Grasset Varzy

Rencontre Le baroque en musique trois champs d’expression musicale (2e partie)

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17 15:00:00

fin : 2025-11-17 16:00:00

Date(s) :

2025-11-17

Rencontre présentée par Mathieu Lamouroux

De 1600 à 1750, s’étend une période stylistiquement cohérente de l’histoire de la musique (Guide illustrée de la musique) que l’on nommera à partir de 1750 baroque (du portugais barroco qui désignait à l’origine une perle irrégulière). L’adjonction du mot baroque à la musique du XVIIe siècle visait alors à en caractériser l’emphase et la surcharge, riches de dissonances, et son harmonie confuse et peu naturelle aux lignes mélodiques complexes. Dans son Dictionnaire de Musique en 1768, Jean-Jacques Rousseau

caractérise la musique baroque comme celle dont l’Harmonie est confuse, chargée de modulations et de dissonances, le chant dur et peu naturel, l’intonation difficile et le mouvement contraint . Il faudra attendre le XIXe siècle pour que le monde musical redécouvre avec intérêt la musique dit baroque.

La musique baroque née avec l’opéra à Florence vers 1600 et meurt en même temps que Jean-Sébastien Bach en 1750. Si l’opéra en est le genre principal, présenté lors d’une première conférence sur la musique baroque au printemps dernier, la musique instrumentale et son style concertant connaissent un développement important, en parallèle de l’épanouissement de la musique religieuse. Cette deuxième conférence sur la musique baroque propose de traiter de la musique instrumentale à cette époque et des spécificités de son développement, du style concert à la naissance de la musique de chambre. .

Musée Auguste Grasset 22 rue de l’Hôtel de Ville Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 72 03

