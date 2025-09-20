Rencontre le CARL (Club Astronomique de la Région Lilloise) au pavillon de chasse pavillon de chasse Villeneuve-d’Ascq

Gratuit – Sur inscription

Samedi 20 septembre, venez rencontrer les astronomes passionnés du CARL au pavillon de chasse situé au bord du lac du Héron !

Ils vous feront découvrir les activités de leur association à l’intérieur du pavillon de chasse construit en 1685 et qui fait partie du patrimoine villeneuvois.

Vous pourrez aussi admirer les instruments d’observation astronomique et comprendre leur fonctionnement et même faire des observations du soleil (en fonction de la météo) !

Plus d’infos sur le pavillon de chasse : https://www.villeneuvedascq.fr/le-pavillon-de-chasse

Samedi 20 septembre à 10h, 10h30, 11h et 11h30

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025

