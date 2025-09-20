Rencontre le CARL (Club Astronomique de la Région Lilloise) au pavillon de chasse Villeneuve-d’Ascq

**Samedi 20 septembre, venez rencontrer les astronomes passionnés du CARL au pavillon de chasse situé au bord du lac du Héron !**

Ils vous feront découvrir les activités de leur association à l’intérieur du pavillon de chasse construit en 1685 et qui fait partie du patrimoine villeneuvois.

Vous pourrez aussi admirer les instruments d’observation astronomique et comprendre leur fonctionnement et même faire des observations du soleil (en fonction de la météo) !

Plus d’infos sur le pavillon de chasse [https://www.villeneuvedascq.fr/le-pavillon-de-chasse](https://www.villeneuvedascq.fr/le-pavillon-de-chasse)

### Horaires

Samedi 20 septembre à 10h, 10h30, 11h et 11h30

### Sur inscription

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025)

English :

**On Saturday September 20, come and meet CARL’s astronomy enthusiasts at the hunting lodge on Lac du Héron!

They’ll show you around their association’s activities inside the hunting lodge, built in 1685 and part of Villeneuve’s heritage.

You’ll also be able to admire the astronomical observation instruments and understand how they work, and even observe the sun (weather permitting)!

More info on the hunting lodge: [https://www.villeneuvedascq.fr/le-pavillon-de-chasse](https://www.villeneuvedascq.fr/le-pavillon-de-chasse)

### Opening hours

Saturday, September 20 at 10 am, 10:30 am, 11 am and 11:30 am

### Registration required

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025)

German :

**Samstag, den 20. September, treffen Sie die begeisterten Astronomen des CARL im Jagdpavillon am Ufer des Lac du Héron!**

Sie werden Ihnen die Aktivitäten ihrer Vereinigung im Inneren des 1685 erbauten Jagdpavillons, der Teil des Kulturerbes von Villeneuve ist, näher bringen.

Sie können auch die astronomischen Beobachtungsinstrumente bewundern, ihre Funktionsweise verstehen und sogar Sonnenbeobachtungen machen (je nach Wetterlage)!

Weitere Informationen über den Jagdpavillon: [https://www.villeneuvedascq.fr/le-pavillon-de-chasse](https://www.villeneuvedascq.fr/le-pavillon-de-chasse)

### Öffnungszeiten

Samstag, 20. September um 10 Uhr, 10.30 Uhr, 11 Uhr und 11.30 Uhr

### Nach Anmeldung

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025)

Italiano :

**Sabato 20 settembre, venite a conoscere gli appassionati di astronomia del CARL nella casa di caccia sulle rive del Lac du Héron!

Vi illustreranno le attività della loro associazione all’interno della casa di caccia, costruita nel 1685 e parte del patrimonio di Villeneuve.

Potrete anche ammirare gli strumenti di osservazione astronomica e capirne il funzionamento, e persino dare un’occhiata al sole (tempo permettendo)!

Per maggiori informazioni sulla casa di caccia: [https://www.villeneuvedascq.fr/le-pavillon-de-chasse](https://www.villeneuvedascq.fr/le-pavillon-de-chasse)

### Orari

Sabato 20 settembre alle 10.00, 10.30, 11.00 e 11.30

### Registrazione obbligatoria

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025)

Espanol :

**El sábado 20 de septiembre, venga a conocer a los aficionados a la astronomía del CARL en el pabellón de caza a orillas del lago de Héron

Le mostrarán las actividades de su asociación en el pabellón de caza, construido en 1685 y que forma parte del patrimonio de Villeneuve.

También podrá admirar los instrumentos de observación astronómica, comprender su funcionamiento e incluso observar el sol (si el tiempo lo permite)

Para más información sobre el pabellón de caza: [https://www.villeneuvedascq.fr/le-pavillon-de-chasse](https://www.villeneuvedascq.fr/le-pavillon-de-chasse)

### Horario

Sábado 20 de septiembre a las 10.00 h, 10.30 h, 11.00 h y 11.30 h

### Inscripción obligatoria

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025)

