Angoulême

Rencontre Le masque et la bulle

18 rue des 3 Notre Dame Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

En collaboration avec radio Zaï Zaï et l’autre librairie, venez échanger avec Franky Baloné sur son coup de coeur BD.

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18 rue des 3 Notre Dame Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 70 35 18 lecercledesaromes16@gmail.com

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English :

In collaboration with radio Zaï Zaï and l’autre librairie, chat with Franky Baloné about his favorite comic strip.

L’événement Rencontre Le masque et la bulle Angoulême a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême