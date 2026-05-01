Rencontre Le masque et la bulle Angoulême
Rencontre Le masque et la bulle Angoulême vendredi 22 mai 2026.
Angoulême
Rencontre Le masque et la bulle
18 rue des 3 Notre Dame Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
En collaboration avec radio Zaï Zaï et l’autre librairie, venez échanger avec Franky Baloné sur son coup de coeur BD.
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18 rue des 3 Notre Dame Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 70 35 18 lecercledesaromes16@gmail.com
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English :
In collaboration with radio Zaï Zaï and l’autre librairie, chat with Franky Baloné about his favorite comic strip.
L’événement Rencontre Le masque et la bulle Angoulême a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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