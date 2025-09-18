Rencontre : Le retour des pianos volés par les nazis Mémorial de la Shoah Paris

Rencontre : Le retour des pianos volés par les nazis Mémorial de la Shoah Paris jeudi 18 septembre 2025.

Si la spoliation et la restitution des instruments et partitions de musique ont déjà fait l’objet d’études et de publications, notamment par l’association Musique et Spoliations, l’historienne Caroline Piketty s’intéresse ici au cas particulier des pianos volés par l’occupant allemand et la manière dont ils ont été récupérés par leurs propriétaires. Fondée sur la consultation de sources variées, cette enquête passionnante retrace le parcours des pianos, de leurs propriétaires et parfois de leurs délateurs.

En présence de l’auteure et de Pascale Bernheim, fondatrice de l’association Musique et Spoliations.

En conversation avec Amaury Chardeau, auteur et réalisateur.

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah

À l’occasion de la parution de « Harmonies volées. Printemps 1945 : le retour des pianos pillés par les nazis » de Caroline Piketty, L’Archipel, 2025.

Le jeudi 18 septembre 2025

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial