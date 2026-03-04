Rencontre: Le retour du roman national au prisme des débats européens sur la mémoire Centre du Patrimoine Arménien Valence

Rencontre: Le retour du roman national au prisme des débats européens sur la mémoire

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:30:00

fin : 2026-05-06 18:30:00

Date(s) :

2026-05-06

La fin de la guerre froide et la réunification qui s’ensuivit ont modifié notre perception de l’espace européen. Jadis quadrillé de frontières, il s’est ouvert, dans les limites des accords de Schengen.

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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

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English :

The end of the Cold War and the reunification that followed have changed our perception of the European space. Once criss-crossed by borders, it has opened up, within the confines of the Schengen agreements.

L’événement Rencontre: Le retour du roman national au prisme des débats européens sur la mémoire Valence a été mis à jour le 2026-03-20 par Valence Romans Tourisme