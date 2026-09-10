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[Rencontre] Le TMS, mode d’emploi #4 : l’envers du décor, dans l’antre de la technique, Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau, Sète

dimanche 20 septembre 2026 · Théâtre Molière - Sète, scène nationale archipel de Thau · Sète

[Rencontre] Le TMS, mode d’emploi #4 : l’envers du décor, dans l’antre de la technique, Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau, Sète

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Théâtre Molière - Sète, scène nationale archipel de Thau
Adresse
23 avenue Victor Hugo, 34200 Sète
Ville
34200 Sète
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

[Rencontre] Le TMS, mode d’emploi #4 : l’envers du décor, dans l’antre de la technique Dimanche 20 septembre, 11h00 Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau Hérault

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Dans l’antre de la technique

Découvrez les coulisses du service technique du Théâtre Molière lors d’une rencontre animée par Pierre Julien, régisseur général au TMS.
Plongez dans l’univers technique qui permet au spectacle de prendre vie. Cette visite dévoile le travail des équipes, l’organisation des montages et la précision des réglages.
Une immersion vivante au cœur de celles et ceux qui œuvrent dans l’ombre pour sublimer la lumière.

Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau 23 avenue Victor Hugo, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 04 67 74 02 02 https://tmsete.com/ https://www.facebook.com/theatremolieresete;https://www.instagram.com/theatremolieresete/ [{« type »: « link », « value »: « https://tmsete.com/ »}] Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau.
Dans l’antre de la technique : présentation du service technique du Théâtre Molière. Une rencontre animée par Pierre Julien, régisseur général au TMS.

© TMS

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