Rencontre, lecture autour de la biographie de SAMIVEL Editions Guérin Paulsen Chamonix-Mont-Blanc

Editions Guérin Paulsen 30 av du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20 19:00:00
2025-12-20
Rencontre, lecture, débat autour de la biographie illustrée de SAMIVEL avec l’iconographe Catherine Cuenot.
+33 4 50 53 74 74 dptadm@editionspaulsen.com
English :
Meet, read and discuss SAMIVEL’s illustrated biography with iconographer Catherine Cuenot.
