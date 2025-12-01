Rencontre, lecture autour de la biographie de SAMIVEL Editions Guérin Paulsen Chamonix-Mont-Blanc

Rencontre, lecture autour de la biographie de SAMIVEL

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20 19:00:00

2025-12-20

Rencontre, lecture, débat autour de la biographie illustrée de SAMIVEL avec l’iconographe Catherine Cuenot.

Editions Guérin Paulsen 30 av du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 74 74 dptadm@editionspaulsen.com

Meet, read and discuss SAMIVEL’s illustrated biography with iconographer Catherine Cuenot.

