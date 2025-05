Rencontre-lecture avec Aurélie Valognes FESTIVAL CULTURISSIMO – Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne, 21 mai 2025 20:00, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Mayenne

Rencontre-lecture avec Aurélie Valognes FESTIVAL CULTURISSIMO Théâtre des Ursulines Rue du 8 Mai 1945 Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-21 20:00:00

fin : 2025-05-21 21:30:00

Date(s) :

2025-05-21

Aurélie Valognes, c’est la plume qui fait battre le coeur de milliers de lecteurs.

Avec un regard plein de tendresse, d’humour et de justesse, cette écrivaine française explore les petits et grands bouleversements de notre société. A seulement 29 ans, elle signe son tout premier roman, Mémé dans les orties, qui devient rapidement un phénomène. Depuis, elle enchante chaque année ses lecteurs avec de nouvelles histoires profondément humaines, comme Au petit bonheur la chance, Né sous une bonne étoile ou Le Tourbillon de la vie. Ses livres, tous des best-sellers, l’ont propulsée parmi les auteurs les plus lus de France. Traduites dans plus de 15 langues, ses oeuvres voyagent à travers le monde et bientôt, jusque sur les écrans de cinéma.

Dans son 11ème roman, La Fugue, Aurélie Valognes nous embarque dans l’histoire d’Inès, une femme qui décide de tout quitter pour retaper une vieille maison au coeur du Finistère. Là-bas, au rythme du vent et de la mer, entre solitude et résilience, elle répare les murs… mais surtout ses propres blessures. Et si, finalement, le chemin vers soi passait par les autres ? Un roman lumineux et sensible à découvrir lors d’une rencontre avec l’autrice à Château-Gontier, ponctuée par des lectures de quelques extraits du livre.

Festival Culturissimo

organisé par les Espaces culturels E. Leclerc

Entrée gratuite sur réservation https://www.eventbrite.com/e/billets-festival-culturissimo-aurelie-valognes-1317421315619 .

Théâtre des Ursulines Rue du 8 Mai 1945

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 17 20

English :

Aurélie Valognes is the pen that makes the hearts of thousands of readers beat faster.

German :

Aurélie Valognes ist die Feder, die die Herzen von Tausenden von Lesern höher schlagen lässt.

Italiano :

Aurélie Valognes è la penna che fa battere il cuore di migliaia di lettori.

Espanol :

Aurélie Valognes es la pluma que hace latir más rápido el corazón de miles de lectores.

L’événement Rencontre-lecture avec Aurélie Valognes FESTIVAL CULTURISSIMO Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-05-07 par SUD MAYENNE