Rencontre/Lecture avec Claudie Landy Médiathèque Royan

Rencontre/Lecture avec Claudie Landy

Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Début : 2026-02-06 18:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Autrice, metteure en scène et réalisatrice, Claudie Landy vient nous présenter son dernier recueil, une compilation de textes écrits entre 2021 et 2024.

Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

English :

Author, director and producer Claudie Landy will be presenting her latest collection, a compilation of texts written between 2021 and 2024.

