Rencontre/Lecture avec Claudie Landy Médiathèque Royan vendredi 6 février 2026.
2026-02-06 18:30:00
Autrice, metteure en scène et réalisatrice, Claudie Landy vient nous présenter son dernier recueil, une compilation de textes écrits entre 2021 et 2024.
Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr
English:
Author, director and producer Claudie Landy will be presenting her latest collection, a compilation of texts written between 2021 and 2024.
