Rencontre – Lecture avec Jean-Philippe Le Guevel — Printemps des Poètes, Maison de la Musique Jean Claude Casadesus, Hazebrouck

Rencontre – Lecture avec Jean-Philippe Le Guevel — Printemps des Poètes Jeudi 26 mars, 18h30 Maison de la Musique Jean Claude Casadesus Nord

réservations possibles auprès du Marais du Livre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T18:30:00+01:00 – 2026-03-26T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-26T18:30:00+01:00 – 2026-03-26T20:30:00+01:00

133 poèmes pour traverser des vies, des visages, des artistes et des anonymes, depuis les terres bibliques jusqu’à la mer du Nord. On y croise la joie, le deuil, les questions qui travaillent l’humanité, et l’absolu qui s’invite dès que le tumulte se tait. Entre mots, images et élans métaphysiques, chaque page rappelle qu’en chacun brûle une étincelle.

Maison de la Musique Jean Claude Casadesus 5 rue d’Aire, Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 41 08 20 »}]

Pour le lancement de son dernier ouvrage « Etincelles », Jean-Phillippe Le Guevel vous convie à une lecture de son recueil, en dialogue avec Élisabeth Chombart.