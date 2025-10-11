Rencontre-lecture avec Joël Jouanneau et Hossein Soltani à la Médiathèque de La Mézière La Station théâtre Louverné

Joël Jouanneau y lira quelques extraits de ses pièces et échangera avec le public.

### à la Médiathèque de La Mézière le Samedi à 11H30

Joël Jouanneau y lira quelques extraits de ses pièces pour le jeune public, publiées chez Actes Sud et échangera avec le public. À cette occasion on pourra se procurer ses ouvrages, ainsi que des places à la représentation du soir à La Station théâtre.

Début : 2025-10-11T11:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T12:30:00.000+02:00

resalastationtheatre@gmail.com 02 99 69 28 09

La Station théâtre 35520 Mézière Louverné 53950 Mayenne